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Ракурс
Дроны атаковали Котовский пороховой завод в Тамбовской области рф

Дроны атаковали Котовский пороховой завод в Тамбовской области рф

11 июн 2025, 08:40
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Дрони атакували Котовський пороховий завод у Тамбовській області рф. Це вже не перший удар по обʼєкту. Завод вже атакували у листопаді 2023-го та липні 2024-го.

Місцеві жителі розповіли російському Telegram-каналу Astra, що безпілотники атакували Тамбовський пороховий завод у Котовську, після чого підприємство спалахнуло.

Це ключове підприємство в структурі держкорпорації «Ростех», яке виконує державні замовлення для Міноборони рф. Завод спеціалізується на виробництві піроксилінових порохів — як для війни, так і для прикриття «цивільного сектора».

Тут виготовляють:

  • порохи для всіх видів стрілецької зброї та артилерії,
  • компоненти для ВМС, авіації, сухопутних сил,
  • основні бронебійні снаряди для танків,
  • критично важливі марки порохів, які в рф виробляє лише це підприємство.

Источник: Ракурс


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