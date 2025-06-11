Дроны атаковали Котовский пороховой завод в Тамбовской области рф

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Дрони атакували Котовський пороховий завод у Тамбовській області рф. Це вже не перший удар по обʼєкту. Завод вже атакували у листопаді 2023-го та липні 2024-го.

Місцеві жителі розповіли російському Telegram-каналу Astra, що безпілотники атакували Тамбовський пороховий завод у Котовську, після чого підприємство спалахнуло.

Це ключове підприємство в структурі держкорпорації «Ростех», яке виконує державні замовлення для Міноборони рф. Завод спеціалізується на виробництві піроксилінових порохів — як для війни, так і для прикриття «цивільного сектора».

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