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Дрони атакували Котовський пороховий завод у Тамбовській області рф
Дрони атакували Котовський пороховий завод у Тамбовській області рф (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n206978-drony-atakuvaly-kotovskyy-porohovyy-zavod-u-tambovskiy-oblasti-rf-video.htmlРакурс
Дрони атакували Котовський пороховий завод у Тамбовській області рф. Це вже не перший удар по обʼєкту. Завод вже атакували у листопаді 2023-го та липні 2024-го.
Місцеві жителі розповіли російському Telegram-каналу Astra, що безпілотники атакували Тамбовський пороховий завод у Котовську, після чого підприємство спалахнуло.
Це ключове підприємство в структурі держкорпорації «Ростех», яке виконує державні замовлення для Міноборони рф. Завод спеціалізується на виробництві піроксилінових порохів — як для війни, так і для прикриття «цивільного сектора».
Тут виготовляють:
- порохи для всіх видів стрілецької зброї та артилерії,
- компоненти для ВМС, авіації, сухопутних сил,
- основні бронебійні снаряди для танків,
- критично важливі марки порохів, які в рф виробляє лише це підприємство.