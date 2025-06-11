Вночі росіяни масовано атакували Харків та Одесу безпілотниками: багато загиблих та поранених

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Вночі росіяни атакували Харків безпілотниками. Дві людини загинули, 54 — поранені. Серед постраждалих 7 дітей, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зафіксовані влучання БпЛА в житлові багатоповерхівки, приватні будинки та громадський транспорт.

Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено кілька автомобілів.

Також окупанти вдарили по Одещині — пошкоджені дачні будинки, авто та плавзасоби, минулося без постраждалих

Силами ППО цієї ночі знешкоджено 49 ворожих БпЛА

У ніч на 11 червня противник атакував Україну 85-ма ударними БпЛА. Основні напрямки повітряного удару — Харківщина, Донеччина та Одещина.

Станом на 8.00 протиповітряною обороною знешкоджено 49 ворожих БпЛА: 40 — збито вогневими засобами ураження, 9 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 14 локаціях, падіння збитих (уламки) у двох локаціях.