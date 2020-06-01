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Ракурс
Дмитрий Разумков. Фото: Znaj.ua

Разумков рассказал о 27 млн грн в декларации

1 июн 2020, 18:41
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Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, сообщил, что указанную в его декларации сумму 26,7 млн грн он одолжил гражданину Олегу Галушко. Спикер уточнил, что занял деньги в 2016 году, когда еще занимался бизнесом и не имел отношения к политике.

Об этом Разумков заявил во время брифинга.

По мнению политика, данная долговая операция была проведена абсолютно законно, а также была отражена в его предыдущей декларации.

Разумков уверен, что Национальное агентство по вопросам предотвращению коррупции и Государственная налоговая служба проверят его декларацию и разберутся в данном вопросе.

Спикер добавил, что Олег Галушко до сих пор не возвратил ему деньги.



Как известно, Разумков 29 мая подал электронную декларацию о доходах за 2019 год. В документе указано, что спикер занял третьему лицу денежные средства в сумме 26 млн 702 тыс. 83 грн.

Как ранее писал «Ракурс», глава Офиса президента Украины Андрей Ермак владеет долями в ряде компаний, которые принадлежат российскому бизнесмену Рахамиму Эмануилову.

Источник: Ракурс


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