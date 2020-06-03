Мендель за час спікерства у Зеленського розжилася на 600 тис. грн: документ

Мендель за час спікерства у Зеленського розжилася на 600 тис. грн

https://racurs.ua/ua/n139192-mendel-na-posadi-spikera-zelenskogo-zarobyla-ponad-600-tys-grn-dokument.html

Ракурс

Юлія Мендель вже рік обіймає посаду прес-секретаря президента України Володимира Зеленського. «Ракурс» поцікавився у Державному управлінні справами, скільки заробила чиновниця на цій посаді.

Усього за період з червня 2019 року по травень 2020 року прес-секретарю президента України Юлії Мендель нараховано заробітну плату в сумі 607,6 тис. грн, у тому числі посадовий оклад — 210,6 тис. грн, надбавка за інтенсивність праці — 139,3 тис. грн, матеріальна допомога для оздоровлення під час надання щорічної відпустки — 51,6 тис. грн, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань — 30,74 тис. грн та інші виплати (за період службових відряджень, відпусток, премія, індексація грошових доходів) — 175,3 тис. грн, — йдеться у відповіді ДУСі на запит «Ракурсу».

Таким чином за майже рік роботи спікером Зеленського Мендель отримала понад 600 тис. грн. Окрім цього, ми запитували, яку зарплатню прес-секретар отримувала у період дії карантину в Україні.

Сума заробітної плати… Мендель у березні 2020 року становила 46,2 тис. грн, у тому числі посадовий оклад — 24,5 тис. грн, надбавка за інтенсивність праці 9,8 тис. грн та інші виплати (за період службових відряджень, премія) — 11,8 тис. грн, — повідомили в Держуправлінні справами.

У квітні Мендель також нарахували понад 46 тис. грн зарплатні. Зауважимо, що наприкінці квітня уряд обмежив до 47 тис. грн максимальний розмір зарплатні керівників та членів виконавчих органів, а також членів наглядових рад держкомпаній на час карантину.

Нагадаємо, торік 3 червня Володимир Зеленський призначив Мендель своїм прес-секретарем. Відповідний указ № 350/2019 розміщено на сайті президента. Тоді Мендель обіцяла «зробити все можливе, щоб бути якомога відкритішими для людей і медіа».

Як інформувала у 2019 році прес-служба ОПУ, всього на посаду прес-секретаря глави держави претендували майже 4 тис. кандидатів, яких оцінювали за такими критеріями: володіння українською та англійською мовами, грамотність, досвід роботи в суміжних професіях, наявність вищої освіти, дикція, манера викладу думки, швидкість реакції, розуміння політичних процесів в Україні та світі, стійкість до стресів, світоглядні позиції та почуття гумору. Кращою виявилася Юлія Мендель.