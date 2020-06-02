Детям-сиротам и детям под опекой повысили социальные гарантии. Фото: pmg.ua

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Верховная Рада 2 июня проголосовала за закон, который повышает соцгарантии детям-сиротам и детям под опекой.

Народные избранники 239 голосами во втором чтении поддержали законопроект № 2494 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины». Таким образом увеличивается размер помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство, с 2 до 2,5 прожиточных минимумов. Об этом сообщила пресс-служба партии «Слуга народа».

Для детей до шести лет помощь будет увеличена до 4 тыс. 447,50 грн. А уже помощь в сумме 5 тыс. 545 грн предусматривается на детей от шести до 18 лет.

На детей с инвалидностью увеличили финансирование до 5 прожиточных минимумов. Пособие в 6 тыс. 226,50 грн предусмотрено для детей с инвалидностью до шести лет, а для детей с инвалидностью от шести до 18 лет — 7 тыс. 763 грн.

Также законом назначается государственная социальная помощь на уход за одинокими лицами в возрасте 80 лет и более. За постоянный уход посторонних людей будут выделять 40% прожиточного минимума — 655 грн. Эта сумма будет дополнительной поддержкой ранее внедренной программы доплат пенсионерам.

Кроме того, документ предусматривает одноразовую помощь малообеспеченным семьям. Деньги на ведение бизнеса может получить неработающее лицо трудоспособного возраста или член такой семьи.

Напомним, 13 мая Верховная Рада на внеочередном заседании не поддержала законопроект № 2494, который предусматривает ежемесячную помощь одиноким пенсионерам старше 80 лет.