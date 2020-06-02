Рада запретила вывозить донорскую кровь за границу. Фото: Pexels

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Верховная Рада во время сегодняшнего заседания приняла в целом законопроект № 2429 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения».

Этим законом упрощается регистрация лекарств в Украине. Теперь их можно зарегистрировать только после исчерпания срока патентной защиты оригинального препарата. Также в Украину разрешили завозить вакцины для военнослужащих и гражданского персонала наших миротворческих миссий за рубежом без регистрации.

Кроме того, законопроектом запрещается вывозить из Украины донорскую кровь и ее компоненты. Исключением могут быть случаи, когда правительство принимает решение о предоставлении гуманитарной помощи другим странам или если наши медучреждения полностью обеспечены плазмой и донорской кровью.

Также Верховная Рада принятием этого закона упростила процедуру ввоза на территорию Украины наркотических и психотропных лекарственных средств, в которых нуждаются тяжелобольные.

Напомним, раньше за этот законопроект во втором чтении проголосовали 297 народных депутатов.