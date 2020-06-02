Новости Верховной Рады: в «Евросолидарности» возмутились дресс-кодом Арахамии, фото — Лига

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В Верховной Раде сегодня занимались обсуждением внешнего вида нардепов. Это произошло после выступления лидера фракции «Слуга народа» Давида Арахамия.

Он докладывал с трибуны парламента по поводу постановления Рады об изменениях в персональном составе комитетов. Арахамия был одет в белую футболку поло и жилетку.

Такой дресс-код вызвал гнев сопредседателя «Европейской солидарности» Ирины Геращенко. Она выступала через несколько минут и обвинила власти и в «развале госслужбы», и в неадекватной статусу нардепа одежде участников заседания.

Обратите внимание на дресс-код этого сессионного зала. Кто-то приходит в вечернем пеньюаре, а кто-то на уровне лидера фракции позволяет себе с высокой трибуны одежду, в которой ходят в новый открытый спортклуб, — сказала Геращенко.





Она призвала уважать «сессионный зал» и не только подавать корректные законопроекты, но и «выглядеть так, как это положено нардепам».