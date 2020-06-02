Верховная Рада. Фото: Сегодня

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Ракурс

Верховная Рада Украины в мае собиралась на заседание, несмотря на карантин. Однако не все народные депутаты охотно ходили на работу. 65 народных избранников в мае пропустили более 30% заседаний.

Больше всего прогульщиков среди слуг народа — 29 народных депутатов не участвовали в более 30% голосований. Также значительное количество заседаний пропустили 10 нардепов от фракции «Батькивщина» и семь народных избранников от «Оппозиционной платформы — За жизнь». Об этом свидетельствуют данные общественной сети «Опора».

Кроме того, шесть стабильных прогульщиков в мае было во фракции «Голос» и пятеро — в «Европейской солидарности». Часто не появлялись на заседаниях и некоторые представители депутатских групп, а также внефракционные депутаты.

Есть среди депутатов и рекордсмены по прогулам. Так, в мае все заседания Рады пропустили девять депутатов. Среди них четверо из фракции «Батькивщина» — Алена Шкрум, Анжелика Лабунская, Валерий Дубиль и Виталий Данилов. Из «Европейской солидарности» на 100% заседаний парламента не пришли Владимир Вятрович и Яна Зинкевич. Не появлялись в Раде и Вадим Столар от «Оппозиционной платформы — За жизнь», внефракционный Сергей Рудык и представитель депутатской группы «За будущее» Виктор Балога.

Отмечается, что нардепам, которые пропустили более 30% голосований, не возмещаются расходы, связанные с исполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Напомним, ранее части народных избранников не выплатили возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий. Это произошло из-за прогулов заседаний профильных комитетов и неучастия в голосованиях в парламенте.