Открытие авиасообщения: международный регулятор назвал новые условия перелетов

https://racurs.ua/n139120-otkrytie-aviasoobscheniya-mejdunarodnyy-regulyator-nazval-novye-usloviya-pereletov.html

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Открытие авиасообщения в мире возможно при соблюдении новых стандартов перелетов. В Международной ассоциации гражданской авиации (ICAO) разработали рекомендации, которые придется выполнять перевозчикам и пассажирам после выхода из карантина.

ICAO приняла подробный отчет, содержащий ситуационный анализ и ключевые принципы общественного здравоохранения, безопасности полетов и восстановления авиационной экономики.

В нем есть также специальный документ «Take-Off» («Взлет»), содержащий указания по мерам для снижения риска для здоровья населения, а также четыре отдельные модули, касающиеся аэропортов, самолетов, экипажей и воздушных грузов.

По версии ICAO, в аэропорту пассажиры должны будут предъявить справку о состоянии здоровья и пройти начальную проверку температуры. Приоритетной будет онлайн-регистрация на рейс, чтобы не создавать очереди в аэропорту.

Проход через систему безопасности также изменится, аэропортам придется ограничить физический контакт и уменьшить очереди. Проверка температуры будет проводиться после прибытия рейса в место назначения.

Маску придется носить внутри самолета и терминалов. Социальное дистанцирование также является обязательным и составит не менее одного метра. ICAO настаивает на том, чтобы продукты на борту запаковывались, а самолеты проходили регулярную дезинфекцию.

По оценкам ассоциации, до конца 2020 года влияние COVID-19 на регулярные международные пассажирские перевозки может спровоцировать сокращение трафика до 1,5 млрд пассажиров. Авиакомпании и аэропорты столкнутся с потенциальной потерей доходов в 314 млрд долл.

Напомним, что внутренние и международные авиаперевозки в Украине возобновят 15 июня, что предусмотрено на третьем этапе ослабления карантина.