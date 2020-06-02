Відкриття авіасполучення: міжнародний регулятор назвав нові умови перельотів

https://racurs.ua/ua/n139120-vidkryttya-aviaspoluchennya-mijnarodnyy-regulyator-nazvav-novi-umovy-perelotiv.html

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Відкриття авіасполучення у світі можливе за дотримання нових стандартів перельотів. У Міжнародній асоціації цивільної авіації (ICAO) розробили рекомендації, які доведеться виконувати перевізникам і пасажирам після виходу з карантину.

ICAO ухвалила детальний звіт, що містить ситуаційний аналіз і ключові принципи громадської охорони здоров’я, безпеки польотів та відновлення авіаційної економіки.

У ньому є також спеціальний документ «Take-Off» («Зліт»), що містить вказівки щодо заходів для зниження ризику для здоров’я населення, а також чотири окремі модулі, що стосуються аеропортів, літаків, екіпажу і повітряних вантажів.

За версією ICAO, в аеропорту пасажири повинні будуть пред’явити довідку про стан здоров’я і пройти початкову перевірку температури. Пріоритетною буде онлайн-реєстрація на рейс, аби не створювати черги в аеропорту.

Прохід через систему безпеки також зміниться, аеропортам доведеться обмежити фізичний контакт та зменшити черги. Перевірка температури буде проводитися після прибуття рейсу в місце призначення.

Маску доведеться носити всередині літака і терміналів. Соціальне дистанціювання також обов’язкове і становитиме не менше одного метра. ICAO наполягає на тому, щоб продукти на борту запаковувалися, а літаки проходили регулярну дезінфекцію.

За оцінками асоціації, до кінця 2020 року вплив COVID-19 на регулярні міжнародні пасажирські перевезення може спровокувати скорочення трафіку до 1,5 млрд пасажирів в світі. Авіакомпанії і аеропорти зіткнуться з потенційною втратою доходів до 314 млрд дол.

Нагадаємо, що внутрішні і міжнародні авіаперевезення в Україні відновлять 15 червня, що передбачено на третьому етапі ослаблення карантину.