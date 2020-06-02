Метро в Києві. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n139119-u-kyievi-zaprovadyat-iedynyy-elektronnyy-kvytok-dlya-metro-i-zaliznyci.html

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Єдиний електронний квиток для метро і залізничного транспорту з’явиться у Києві.

Запуск нововведення анонсував міністр інфраструктури Владислав Криклій. Старт проект відбудеться вже незабаром. Про це міністр написав у Telegram.

Працюємо, щоб у Києві почав діяти єдиний електронний квиток для залізниці та метро, — йдеться в повідомленні.

Як відомо, у столичній мерії в лютому заявляли, що з 1 квітня в метро і на п’яти видах наземного громадського транспорту для оплати проїзду діятиме єдиний електронний квиток, яким можна буде оплатити поїздку в метро, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері і міській електричці.

Крім того, Департамент транспортної інфраструктури КМДА повідомив, що 1 липня столичний громадський транспорт остаточно переходить на електронний квиток.

Чиновники запевняють, що сплатити за проїзд у громадському транспорті можна буде за допомогою KyivSmartCard або безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи. Крім того, до 31 березня 2021 року можна буде розраховуватися за проїзд карткою метро. Також можна оплатити за допомогою мобільних додатків: Google Pay, Apple Pay та KyivSmartСard або разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).

Електронний квиток можна буде придбати у мобільному додатку або у Т-кiосках, розташування яких можна переглянути тут.

Нагадаємо, в «Укрзалізниці» повідомили, що починаючи з 1 червня пасажири зможуть придбати квитки одразу за 90 днів до дати відправлення, а не за 45−60, як було раніше.