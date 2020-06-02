Степанов відкинув звинувачення нардепа Устінової в афері, назвавши це «політичною фантастикою»

Степанов відкинув звинувачення нардепа Устінової. Фото: Кабмін

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Максим Степанов, міністр охорони здоров’я, прокоментував звинувачення народного депутата від фракції «Голос» Олександри Устінової щодо того, що він нібито на одному із засідань Кабміну «підсунув» уряду на підпис не той документ, який зачитував під час обговорення.

Степанов такі звинувачення відкинув, зазначивши, що «у народного депутата Устінової є хист до політичної фантастики». Про це він сказав 2 червня під час щоденного онлайн-брифінгу.

Якщо говорити по суті, то у нас є певний порядок прийняття постанови уряду. В даному випадку Міністерством охорони здоров’я був розроблений проект постанови, який потім надсилається в міністерство або інші центральні органи виконавчої влади для своїх зауважень, які вони надають до цієї постанови. Потім ці зауваження або враховуються, або не враховуються. І вже узгоджений проект постанови виноситься на засідання уряду, — розповів глава МОЗ.

Щодо фотографій, які нібито свідчать про аферу, то, за словами Степанова, це два абсолютно різні документи. Один із них — це те, що Міністерство охорони здоров’я надсилало до інших міністерств для внесення поправок. Інший — той проект постанови, який був винесений на засідання Кабміну з урахуванням поправок Міністерства фінансів. Очільник МОЗ зазначив, що це було відображено у стенограмі засідання Кабміну, тому все можна подивитися на сайті уряду.

Хочу наголосити, що Кабінет міністрів працює достатньо прозоро, чітко, з урахуванням та дотриманням усіх без виключення правил, які у нас встановлені. Дуже дивно, що Устінова за майже рік роботи нардепом так і не вивчила ці правила і не знає, в який спосіб приймаються нормативні акти Кабінету міністрів, — додав Степанов.

Нагадаємо, раніше депутат «Голосу» Олександра Устінова заявила, що Степанов під час засідання Кабміну 27 травня зачитав під стенограму один документ, а на підпис надав зовсім інший. Цей документ стосувався фінансування лікарень.