Самогубство у прямому ефірі: на Закарпатті чоловік перед смертю нарікав на дії поліції, фото — PMG

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Ракурс

Самогубство у прямому ефірі сталося увечері 1 червня на Закарпатті. Мешканець Мукачеве скоїв його під час трансляції у Фейсбук. Перед тим, як заподіяти собі смерть, чоловік нарікав на дії правоохоронців.

Як повідомляють у соцмережах, самогубця був у дуже збудженому стані. Під час трансляції він лаявся і заявив, що у його смерті винні правоохоронці, які «не дають йому нормально жити». Потім 28-річний чоловік повісився.

Відомо також, що учора вранці у помешканні мукачівця проводили обшуки, повідомив «Перший».

У прес-службі прокуратури Закарпатської області повідомили, що вивчають причини самогубства мукачівця у прямому ефірі соцмережі і відкрили кримінальне провадження за фактом ймовірного доведення громадянина до самогубства.

Досудове розслідування здійснюватимуть слідчі територіального управління ДБР у Львові. Поліція вчора довго працювала на місці загибелі людини.

«Ракурс» повідомляв, що 2 червня у Харкові 42-річна жінка разом зі своїм шестимісячним сином випали з 19 поверху житлового будинку, розташованого на вулиці Культури. Мати і син загинули на місці.