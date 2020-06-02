Самоубийство в прямом эфире на Закарпатье: мужчина перед смертью жаловался на действия полиции (ФОТО 18+)

Самоубийство в прямом эфире: на Закарпатье мужчина перед смертью жаловался на действия полиции, фото — PMG

https://racurs.ua/n139117-samoubiystvo-v-pryamom-efire-na-zakarpate-mujchina-pered-smertu-jalovalsya-na-deystviya-policii.html

Ракурс

Самоубийство в прямом эфире произошло вечером 1 июня на Закарпатье. Житель Мукачево совершил его во время трансляции в Фейсбук. Перед тем, как покончить с собой, мужчина жаловался на действия правоохранителей.

Как сообщают в соцсетях, самоубийца был в очень возбужденном состоянии. Во время трансляции он ругался и заявил, что в его смерти виноваты правоохранители, которые «не дают ему нормально жить». Затем 28-летний мужчина повесился.

Известно также, что вчера утром в квартире мукачевца проводили обыски, сообщил «Первый».

В пресс-службе прокуратуры Закарпатской области сообщили, что изучают причины самоубийства мукачевца в прямом эфире соцсети и открыли уголовное производство по факту возможного доведения гражданина к самоубийству.

Досудебное расследование осуществляют следователи территориального управления ГБР во Львове. Полиция вчера долго работала на месте гибели человека.

«Ракурс» сообщал, что 2 июня в Харькове 42-летняя женщина вместе со своим шестимесячным сыном выпали из 19 этажа жилого дома, расположенного на улице Культуры. Мать и сын погибли на месте.