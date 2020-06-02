В России завтра начнут испытывать вакцину от коронавируса на военных. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n139116-v-rossii-zavtra-nachnut-ispytyvat-vakcinu-ot-koronavirusa-na-voennyh.html

Ракурс

В России завтра, 3 июня, начнутся испытания новой вакцины от коронавируса, в разработке которой принимали участие сотрудники 48-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны РФ.

Испытания будут проводиться на базе института. Для проверки вакцины отобраны 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, которые изъявили желание принять участие в испытаниях, сообщает «Интерфакс».

Уже завтра первая группа добровольцев будет помещена в специальное медучреждение при институте для прохождения предварительных обследований.

Будет испытываться векторная вакцина, разработанная на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус используется в качестве своеобразного «контейнера» для доставки коронавирусного гена в клетки. Это позволяет запустить на клеточном уровне синтез белков оболочки нового коронавируса, чтобы иммунная система опознала потенциального врага и начала с ним борьбу.

Издание утверждает, что еще 22 мая в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ неофициально была испытана вакцина на сотрудниках учреждения. По предварительной информации, испытания прошли успешно и у привитых сотрудников выработался иммунитет.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 26 мая докладывал президенту России Владимиру Путину, что военные планируют до конца июля завершить испытания новой вакцины от коронавируса на людях.

Как ранее писал «Ракурс», лидер российской ЛДПР Владимир Жириновский предложил испытывать вакцину от коронавируса на заключенных. В качестве мотивации Жириновский предлагает добровольцам в два раза уменьшать срок заключения.