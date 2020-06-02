У Росії завтра почнуть випробовувати вакцину від коронавірусу на військових. Фото: Delo.ua

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Ракурс

У Росії завтра, 3 червня, почнуться випробування нової вакцини від коронавірусу, у розробці якої приймали участь співробітники 48-го Центрального науково-дослідного інституту Міністерства оборони РФ.

Випробування проводитимуться на базі інституту. Для перевірки вакцини відібрано 50 військовослужбовців, у тому числі п’ятьох жінок, які виявили бажання взяти участь у випробуваннях, повідомляє «Інтерфакс».

Уже завтра першу групу добровольців буде поміщено до спеціального медичного закладу при інституті для проходження попередніх обстежень.

Будуть проходити випробування векторної вакцини, розробленої на основі ДНК аденовірусу, в яку вбудований ген коронавірусу SARS-CoV-2. Аденовірус використовується у якості своєрідного «контейнера» для доставки коронавірусного гену до клітини. Це дозволяє запустити на клітинному рівні синтез білків оболонки нового коронавірусу, щоб імунна система розпізнала потенційного ворога і почала з ним боротьбу.

Видання стверджує, що ще 22 травня у Національному дослідницькому центрі епідеміології та мікробіології імені М. Ф. Гамалії Міністерства охорони здоров’я РФ неофіційно була випробувана вакцина на співробітниках установи. За попередньою інформацією, випробування пройшли успішно і у щеплених співробітників виробився імунітет.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 26 травня доповідав президенту Росії Володимиру Путіну, що військові планують до кінця липня завершити випробування нової вакцини від коронавірусу на людях.

Як раніше писав «Ракурс», лідер російської ЛДПР Володимир Жириновський запропонував випробувати вакцину від коронавірусу на в’язнях. У якості мотивації Жириновський пропонує добровольцям у два рази зменшувати термін ув’язнення.