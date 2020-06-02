Обшуки в Криму. Фото: «Кримська солідарність» у Facebook

https://racurs.ua/ua/n139115-okupanty-v-krymu-uvirvalysya-z-obshukamy-v-budynok-krymskyh-tatar-foto.html

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Обшуки в окупованому Криму знову влаштували представники силових структур країни-агресора.

Сьогодні о 8.00 окупанти увірвалися у будинок кримських татар у селі Курське Білогірського району. Біля оселі знаходяться бійці Росгвардії та ОМОНу. Про це 2 червня повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність» на власній сторінці у Facebook.

У будинку проживає 65-річна Шейде Асанова 1955 рік народження. Причини обшуку невідомі. Окупанти відмовляються коментувати ситуацію.

Згодом російські силовики покинули домоволодіння. Відомо, що обшуки проводила Федеральна служба безпеки РФ.

Нагадаємо, у березні обшуки в окупованому Криму завершилися затриманням чотирьох кримських татар. Зокрема, після проведення «слідчих дій» у Бахчисараї затримали журналіста телеканалу ATR Сейтумера Сейтумерова та журналіста ініціативи «Кримська солідарність» Амета Сулейманова.