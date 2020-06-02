Засідання ВРУ. Фото: «Слуга народу» у Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n139113-verhovna-rada-vzyalasya-za-inventaryzaciu-lisiv-y-vnosyt-zminy-do-mytnogo-ta-budjetnogo-kodeksiv.html

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Верховна Рада України 2 червня зібралася на пленарне засідання.

У першому читанні народні обранці розглянуть президентський проект закону № 3194 «Про внесення змін до Митного кодексу України у зв’язку із реформою прокуратури та змінами у системі судоустрою України» та № 2782 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи». Про це йдеться у порядку денному, який опублікований на веб-сторінці ВРУ.

Парламент сьогодні у другому читанні розгляне законопроект № 2379 «Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів». Також нардепи повинні опрацювати законопроект № 2429 «Про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар'єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров’я». Крім того, у порядку денному — розгляд законопроекту № 207 щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту.

Сьогодні Верховна Рада планує звернутися до міжнародних організацій щодо вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу.

Нагадаємо, вчора нардепи на засіданні Погоджувальної ради обговорювали питання порядку денного засідання парламенту, зокрема внесення зміни до Бюджетного та Митного кодексів України.