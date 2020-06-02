Заседание ВРУ. Фото: «Слуга народа» в Фейсбук

https://racurs.ua/n139113-verhovnaya-rada-vzyalas-za-inventarizaciu-lesov-i-vnosit-izmeneniya-v-tamojennyy-i-budjetnyy.html

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Верховная Рада Украины 2 июня собралась на пленарное заседание.

В первом чтении народные избранники рассмотрят президентский проект закона № 3194 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины в связи с реформой прокуратуры и изменениями в системе судоустройства Украины» и № 2782 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в связи с проведением административной реформы». Об этом говорится в повестке дня, которая опубликована на веб-странице ВРУ.

Парламент сегодня во втором чтении рассмотрит законопроект № 2379 «О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов». Также нардепы должны проработать законопроект № 2429 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупциогенных факторов в сфере здравоохранения». Кроме того, в повестке дня — рассмотрение законопроекта № 207 о деятельности спортивного студенческого союза Украины и Украинской федерации ученического спорта.

Сегодня Верховная Рада планирует обратиться к международным организациям по чествованию жертв геноцида крымскотатарского народа.

Напомним, вчера нардепы на заседании Согласительного совета обсуждали вопросы повестки дня заседания парламента, в частности внесение изменений в Бюджетный и Таможенный кодексы Украины.