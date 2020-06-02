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Ракурс
Коронавирус в Украине

В Украине от COVID-19 вылечились более 10 тыс. пациентов, в Минздраве — первый больной коронавирусом (КАРТА)

2 июн 2020, 09:51
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Коронавирус в Украине диагностирован у 24 тыс. 340 человек, из них 1 тыс. 747 детей и 4 тыс. 682 медики. За сутки инфицирование подтвердили у 328 человек, из них 22 дети и 61 медик. В больницы госпитализированы 82 пациента.

Первый случай заболевания вчера был зафиксирован в Министерстве здравоохранения. Министерство установило круг контактных лиц сотрудника, их проверят на коронавирус, некоторые пойдут на самоизоляцию. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов 2 июня во время ежедневного онлайн-брифинга.

За сутки в Украине зафиксировано девять летальных случаев, в то же время выздоровели 388 пациентов. Общее количество украинцев, которые побороли коронавирус, — 10 тыс. 78. В то же время умерли за весь период пандемии 727 человек.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Ровенской области — 53 больных, а также Львовской и Житомирской — по 34 инфицированных. Сейчас в Украине такая динамика распространения коронавируса:

  • Винницкая область — 1029 случаев;
  • Волынская область — 942 случая;
  • Днепропетровская область — 943 случая;
  • Донецкая область — 164 случая;
  • Житомирская область — 776 случаев;
  • Закарпатская область — 1216 случаев;
  • Запорожская область — 450 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1442 случая;
  • Кировоградская область — 516 случаев;
  • г. Киев — 3071 случай;
  • Киевская область — 1623 случая;
  • Львовская область — 1734 случая;
  • Луганская область — 47 случаев;
  • Николаевская область — 294 случая;
  • Одесская область — 896 случаев;
  • Полтавская область — 271 случай;
  • Ровенская область — 1823 случая;
  • Сумская область — 173 случая;
  • Тернопольская область — 1180 случаев;
  • Харьковская область — 1105 случаев;
  • Херсонская область — 178 случаев;
  • Хмельницкая область — 458 случаев;
  • Черновицкая область — 3410 случаев;
  • Черкасская область — 411 случаев;
  • Черниговская область — 188 случаев.

Коронавирус в Украине. Карта: ЦОЗ



За сутки в Украине было сделано более 12 тыс. тестирований, из них более 8 тыс. — ПЦР-тесты и 4,5 тыс. — ИФА-тесты.

Как писал «Ракурс», по состоянию на 2 июня коронавирус в Киеве диагностирован у 3 тыс. 71 человека. За сутки инфицирование подтвердили еще у 28 киевлян, из них пятеро — медики. 11 новых больных госпитализировали в больницы.


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