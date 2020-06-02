Коронавирус в Украине

https://racurs.ua/n139114-v-ukraine-ot-covid-19-vylechilis-bolee-10-tys-pacientov-v-minzdrave-pervyy-bolnoy.html

Ракурс

Коронавирус в Украине диагностирован у 24 тыс. 340 человек, из них 1 тыс. 747 детей и 4 тыс. 682 медики. За сутки инфицирование подтвердили у 328 человек, из них 22 дети и 61 медик. В больницы госпитализированы 82 пациента.

Первый случай заболевания вчера был зафиксирован в Министерстве здравоохранения. Министерство установило круг контактных лиц сотрудника, их проверят на коронавирус, некоторые пойдут на самоизоляцию. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов 2 июня во время ежедневного онлайн-брифинга.

За сутки в Украине зафиксировано девять летальных случаев, в то же время выздоровели 388 пациентов. Общее количество украинцев, которые побороли коронавирус, — 10 тыс. 78. В то же время умерли за весь период пандемии 727 человек.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Ровенской области — 53 больных, а также Львовской и Житомирской — по 34 инфицированных. Сейчас в Украине такая динамика распространения коронавируса:

Винницкая область — 1029 случаев;

Волынская область — 942 случая;

Днепропетровская область — 943 случая;

Донецкая область — 164 случая;

Житомирская область — 776 случаев;

Закарпатская область — 1216 случаев;

Запорожская область — 450 случаев;

Ивано-Франковская область — 1442 случая;

Кировоградская область — 516 случаев;

г. Киев — 3071 случай;

Киевская область — 1623 случая;

Львовская область — 1734 случая;

Луганская область — 47 случаев;

Николаевская область — 294 случая;

Одесская область — 896 случаев;

Полтавская область — 271 случай;

Ровенская область — 1823 случая;

Сумская область — 173 случая;

Тернопольская область — 1180 случаев;

Харьковская область — 1105 случаев;

Херсонская область — 178 случаев;

Хмельницкая область — 458 случаев;

Черновицкая область — 3410 случаев;

Черкасская область — 411 случаев;

Черниговская область — 188 случаев.

За сутки в Украине было сделано более 12 тыс. тестирований, из них более 8 тыс. — ПЦР-тесты и 4,5 тыс. — ИФА-тесты.

Как писал «Ракурс», по состоянию на 2 июня коронавирус в Киеве диагностирован у 3 тыс. 71 человека. За сутки инфицирование подтвердили еще у 28 киевлян, из них пятеро — медики. 11 новых больных госпитализировали в больницы.