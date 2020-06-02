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Ракурс
Коронавірус в Україні

В Україні від COVID-19 одужало понад 10 тис. пацієнтів, у МОЗ — перший хворий на коронавірус (КАРТА)

2 чер 2020, 09:51
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Коронавірус в Україні діагностований у 24 тис. 340 осіб, із них 1 тис. 747 діти та 4 тис. 682 медики. За добу інфікування підтвердили у 328 осіб, із них 22 діти та 61 медик. До лікарень госпіталізовано 82 пацієнтів.

Перший випадок захворювання вчора був зафіксований у Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ). Міністерство встановило коло контактних осіб співробітника, їх перевірять на коронавірус, деякі підуть на самоізоляцію. Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов 2 червня під час щоденного онлайн-брифінгу.

За добу в Україні зафіксовано дев’ять летальних випадків, водночас одужали 388 пацієнтів. Загальна кількість українців, що подолали коронавірус, — 10 тис. 78. Водночас померли за весь період пандемії 727 осіб.

Найбільша кількість нових випадків зафіксована у Рівненській області — 53 хворих, а також Львівській та Житомирській — по 34 інфікованих. Наразі в Україні така динаміка поширення коронавірусу:

  • Вінницька область — 1029 випадків;
  • Волинська область — 942 випадки;
  • Дніпропетровська область — 943 випадки;
  • Донецька область — 164 випадки;
  • Житомирська область — 776 випадків;
  • Закарпатська область — 1216 випадків;
  • Запорізька область — 450 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1442 випадки;
  • Кіровоградська область — 516 випадків;
  • м. Київ — 3071 випадок;
  • Київська область — 1623 випадки;
  • Львівська область — 1734 випадки;
  • Луганська область — 47 випадків;
  • Миколаївська область — 294 випадки;
  • Одеська область — 896 випадків;
  • Полтавська область — 271 випадок;
  • Рівненська область — 1823 випадки;
  • Сумська область — 173 випадки;
  • Тернопільська область — 1180 випадків;
  • Харківська область — 1105 випадків;
  • Херсонська область — 178 випадків;
  • Хмельницька область — 458 випадків;
  • Чернівецька область — 3410 випадків;
  • Черкаська область — 411 випадків;
  • Чернігівська область — 188 випадків.

Коронавірус в Україні. Карта: ЦГЗ



За добу в Україні було зроблено понад 12 тис. тестувань, із них понад 8 тис. — ПЛР-тести та 4,5 тис. — ІФА-тести.

Як писав «Ракурс», станом на 2 червня коронавірус у Києві діагностований у 3 тис. 71 особи. За добу інфікування підтвердили ще у 28 киян, із них п’ятеро — медики. 11 нових хворих госпіталізували до лікарень.


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