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Коронавірус в Україні
В Україні від COVID-19 одужало понад 10 тис. пацієнтів, у МОЗ — перший хворий на коронавірус (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n139114-v-ukrayini-vid-covid-19-odujalo-ponad-10-tys-paciientiv-u-moz-pershyy-hvoryy-na-koronavirus.htmlРакурс
Коронавірус в Україні діагностований у 24 тис. 340 осіб, із них 1 тис. 747 діти та 4 тис. 682 медики. За добу інфікування підтвердили у 328 осіб, із них 22 діти та 61 медик. До лікарень госпіталізовано 82 пацієнтів.
Перший випадок захворювання вчора був зафіксований у Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ). Міністерство встановило коло контактних осіб співробітника, їх перевірять на коронавірус, деякі підуть на самоізоляцію. Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов 2 червня під час щоденного онлайн-брифінгу.
За добу в Україні зафіксовано дев’ять летальних випадків, водночас одужали 388 пацієнтів. Загальна кількість українців, що подолали коронавірус, — 10 тис. 78. Водночас померли за весь період пандемії 727 осіб.
Найбільша кількість нових випадків зафіксована у Рівненській області — 53 хворих, а також Львівській та Житомирській — по 34 інфікованих. Наразі в Україні така динаміка поширення коронавірусу:
- Вінницька область — 1029 випадків;
- Волинська область — 942 випадки;
- Дніпропетровська область — 943 випадки;
- Донецька область — 164 випадки;
- Житомирська область — 776 випадків;
- Закарпатська область — 1216 випадків;
- Запорізька область — 450 випадків;
- Івано-Франківська область — 1442 випадки;
- Кіровоградська область — 516 випадків;
- м. Київ — 3071 випадок;
- Київська область — 1623 випадки;
- Львівська область — 1734 випадки;
- Луганська область — 47 випадків;
- Миколаївська область — 294 випадки;
- Одеська область — 896 випадків;
- Полтавська область — 271 випадок;
- Рівненська область — 1823 випадки;
- Сумська область — 173 випадки;
- Тернопільська область — 1180 випадків;
- Харківська область — 1105 випадків;
- Херсонська область — 178 випадків;
- Хмельницька область — 458 випадків;
- Чернівецька область — 3410 випадків;
- Черкаська область — 411 випадків;
- Чернігівська область — 188 випадків.
За добу в Україні було зроблено понад 12 тис. тестувань, із них понад 8 тис. — ПЛР-тести та 4,5 тис. — ІФА-тести.
Як писав «Ракурс», станом на 2 червня коронавірус у Києві діагностований у 3 тис. 71 особи. За добу інфікування підтвердили ще у 28 киян, із них п’ятеро — медики. 11 нових хворих госпіталізували до лікарень.