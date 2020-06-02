Коронавірус в Україні

https://racurs.ua/ua/n139114-v-ukrayini-vid-covid-19-odujalo-ponad-10-tys-paciientiv-u-moz-pershyy-hvoryy-na-koronavirus.html

Ракурс

Коронавірус в Україні діагностований у 24 тис. 340 осіб, із них 1 тис. 747 діти та 4 тис. 682 медики. За добу інфікування підтвердили у 328 осіб, із них 22 діти та 61 медик. До лікарень госпіталізовано 82 пацієнтів.

Перший випадок захворювання вчора був зафіксований у Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ). Міністерство встановило коло контактних осіб співробітника, їх перевірять на коронавірус, деякі підуть на самоізоляцію. Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов 2 червня під час щоденного онлайн-брифінгу.

За добу в Україні зафіксовано дев’ять летальних випадків, водночас одужали 388 пацієнтів. Загальна кількість українців, що подолали коронавірус, — 10 тис. 78. Водночас померли за весь період пандемії 727 осіб.

Найбільша кількість нових випадків зафіксована у Рівненській області — 53 хворих, а також Львівській та Житомирській — по 34 інфікованих. Наразі в Україні така динаміка поширення коронавірусу:

Вінницька область — 1029 випадків;

Волинська область — 942 випадки;

Дніпропетровська область — 943 випадки;

Донецька область — 164 випадки;

Житомирська область — 776 випадків;

Закарпатська область — 1216 випадків;

Запорізька область — 450 випадків;

Івано-Франківська область — 1442 випадки;

Кіровоградська область — 516 випадків;

м. Київ — 3071 випадок;

Київська область — 1623 випадки;

Львівська область — 1734 випадки;

Луганська область — 47 випадків;

Миколаївська область — 294 випадки;

Одеська область — 896 випадків;

Полтавська область — 271 випадок;

Рівненська область — 1823 випадки;

Сумська область — 173 випадки;

Тернопільська область — 1180 випадків;

Харківська область — 1105 випадків;

Херсонська область — 178 випадків;

Хмельницька область — 458 випадків;

Чернівецька область — 3410 випадків;

Черкаська область — 411 випадків;

Чернігівська область — 188 випадків.

За добу в Україні було зроблено понад 12 тис. тестувань, із них понад 8 тис. — ПЛР-тести та 4,5 тис. — ІФА-тести.

Як писав «Ракурс», станом на 2 червня коронавірус у Києві діагностований у 3 тис. 71 особи. За добу інфікування підтвердили ще у 28 киян, із них п’ятеро — медики. 11 нових хворих госпіталізували до лікарень.