Коронавірус у Києві. Фото: Фейсбук Віталія Кличка

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Коронавірус у Києві діагностований у 3 тис. 71 особи. За добу інфікування підтвердили ще у 28 киян, із них п’ятеро — медики. 11 нових хворих госпіталізували до лікарень.

Захворіли 11 жінок віком від 21 до 63 років та 15 чоловікiв від 29 до 80 років. Окрім того, інфікування підтвердили у двох дівчат 2 та 5 років. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

За добу зафіксований один летальний випадок, за весь період пандемії від коронавірусу померли 69 киян. Водночас одужали ще 64 пацієнти, а загалом COVID-19 подолали 718 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу зафіксували в Дніпровському районі -— вісім. У Деснянському і Святошинському районах — по чотири, в Оболонському та Дарницькому — по три випадки. Наразі найбільше хворих у Києві в Дарницькому й Печерському районах — 596 та 438 інфікованих відповідно.

Нагадаємо, вчора спалах коронавірусу зафіксували у Свято-Вознесенському Фролівському жіночому монастирі. За минулу добу там виявили 22 хворих на коронавірус, загалом інфікування підтвердили вже у 26 монахинь. Вісьмох із них госпіталізували до лікарень.