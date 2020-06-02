Сніг у Карпатах. Фото: Василь Фицак у Facebook

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Ракурс

Карпати у перший місяць літа продовжує засипати снігом.

Товстий шар снігу спостерігається на горі Піп Іван Чорногірський — одній з найвищих вершин Українських Карпат. Астрономічна і метеорологічна обсерваторія на вершині гори перетворилася на сніговий палац. Про погоду в горах 2 червня повідомив користувач Василь Фицак на власній сторінці у Facebook.

За інформацією Чорногірського пошуково-рятувального посту у Facebook, станом на сьогоднішній ранок на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями. Вітер фіксується північний та північно-західний зі швидкістю 13 м/с. На вулиці морозно, стовпчики термометрів показують мінус 4° за Цельсієм.

Нагадаємо, вчора снігопади фіксувалися на горі Піп Іван Чорногірський, що розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.