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Ракурс
Снег в Карпатах. Фото: Василий Фицак в Facebook

Карпаты засыпало толстым слоем снега (ФОТО)

2 июн 2020, 09:10
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Карпаты в первый месяц лета продолжает засыпать снегом.

Толстый слой снега наблюдается на горе Поп Иван Черногорский — одной из самых высоких вершин Украинских Карпат. Астрономическая и метеорологическая обсерватория на вершине горы превратилась в снежный дворец. О погоде в горах 2 июня сообщил пользователь Василий Фицак на собственной странице в Facebook.

По информации Черногорского поисково-спасательного поста в Facebook, по состоянию на сегодняшнее утро на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями. Ветер фиксируется северный и северо-западный со скоростью 13 м/с. На улице морозно, столбики термометров показывают минус 4° по Цельсию.

Снег в Карпатах. Фото: Василий Фицак в Facebook

Снег в Карпатах. Фото: Василий Фицак в Facebook

Снег в Карпатах. Фото: Василий Фицак в Facebook

Снег в Карпатах. Фото: Василий Фицак в Facebook

Снег в Карпатах. Фото: Василий Фицак в Facebook

Снег в Карпатах. Фото: Василий Фицак в Facebook

Снег в Карпатах. Фото: Василий Фицак в Facebook



Снег в Карпатах. Фото: Василий Фицак в Facebook

Напомним, вчера снегопады фиксировались на горе Поп Иван Черногорский, расположенной на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Источник: Ракурс


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