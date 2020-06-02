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Ракурс
Вице-премьер Алексей Резников. Фото: ua-rating.com

Резников назвал условия для восстановления водоснабжения аннексированного Крыма (ВИДЕО)

2 июн 2020, 08:39
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Водоснабжение в аннексированный Крым возобновят тогда, когда Российская Федерация вернет Украине оккупированные территории.

Также Россия обязана забрать свои войска с территории Украины. Официально Москва пока не просила Киев подать воду в Крым. Об этом 1 июня заявил вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

Если они обратятся, будет очень простой ответ: освобождайте оккупированный Крым, освобождайте оккупированный Донбасс, забирайте свои войска с территории Украины, и мы восстановим водоснабжение для граждан Украины в свободном Крыму, — заявил Резников.



Тем временем председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров добавил, что жителям аннексированного Крыма хватает воды. Ее нехватку ощущают оккупанты, которые строят жилье для военнослужащих РФ и для переселенных с территории России жителей.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не собирается поставлять воду для промышленных и военных нужд в Крым. Воду могут поставлять только украинцам в центральной части полуострова в случае гуманитарной катастрофы.

Источник: Ракурс


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