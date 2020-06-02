Віце-прем’єр Олексій Резніков. Фото: ua-rating.com

https://racurs.ua/ua/n139110-reznikov-nazvav-umovy-dlya-vidnovlennya-vodopostachannya-do-aneksovanogo-krymu-video.html

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Водопостачання до анексованого Криму відновлять тоді, коли Російська Федерація поверне Україні окуповані території.

Також Росія зобов’язана забрати свої війська з території України. Офіційно Москва поки не просила Київ подати воду в Крим. Про це 1 червня заявив віце-прем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

Якщо вони звернуться, буде дуже проста відповідь: звільняйте окупований Крим, звільняйте окупований Донбас, забирайте свої війська з території України, і ми відновимо водопостачання для громадян України у вільному Криму, — заявив Резніков.

Тим часом голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров додав, що жителям анексованого Криму не бракує води. Її нестачу відчувають окупанти, які будують житло для військовослужбовців РФ та для переселених з території Росії жителів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна не збирається постачати воду для промислових і військових потребу Крим. Воду можуть постачати лише українцям у центральній частині півострова у разі гуманітарної катастрофи.