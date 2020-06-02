Протести в США. Фото: flickr.com

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Заворушення в США можуть припинити за допомогою армії.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав губернаторів всіх штатів розгорнути Національну гвардію для припинення протестів у країні. Він заявив, що в іншому разі уряд країни залучить Збройні сили. Про це заявив під час прес-конференції, передає прес-служба Білого дому.

Президент закликав владу міст збільшити кількість силовиків на вулицях до тих пір, поки масові демонстрації не припиняться. Якщо в деяких містах не вдасться нормалізувати ситуацію, то залучать армію.

Я розгорну Збройні сили США і швидко вирішу проблему, — додав Трамп.

Тим часом у Нью-Йорку та Вашингтоні оголосили комендантську годину через масові заворушення. Як повідомила прес-служба губернатора штату Нью-Йорк, комендантська година настала з 1 червня 23.00 і буде скасована 2 червня о 5.00 за місцевим часом. Влада штату розпорядилися подвоїти поліцейську присутність на вулицях Нью-Йорка, щоб допомогти запобігти насильству.

Нагадаємо, США 25 травня охопили масові протести через загибель афроамериканця Джорджа Флойда, який помер після застосування поліцейським задушливого прийому. Під час демонстрації біля Білого дому ситуація була такою напруженою, що Секретна служба вирішила сховати Трампа та його сім’ю в підземному бункері.