Протесты в США. Фото: flickr.com

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Ракурс

Беспорядки в США могут прекратить с помощью армии.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал губернаторов всех штатов развернуть Национальную гвардию для пресечения протестов в стране. Он заявил, что в противном случае правительство страны привлечет Вооруженные силы. Об этом заявил во время пресс-конференции, передает пресс-служба Белого дома.

Президент призвал власти городов увеличить количество силовиков на улицах до тех пор, пока массовые демонстрации не прекратятся. Если в некоторых городах не удастся нормализовать ситуацию, то привлекут армию.

Я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему, — добавил Трамп.

Тем временем в Нью-Йорке и Вашингтоне объявили комендантский час из-за массовых беспорядков. Как сообщила пресс-служба губернатора штата Нью-Йорк, комендантский час наступил с 1 июня 23.00 и будет отменен 2 июня в 5.00 по местному времени. Власти штата распорядились удвоить полицейское присутствие на улицах Нью-Йорка, чтобы помочь предотвратить насилие.

Напомним, США 25 мая охватили массовые протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после применения полицейским удушающего приема. Во время демонстрации возле Белого дома ситуация была такой напряженной, что Секретная служба решила спрятать Трампа и его семью в подземном бункере.