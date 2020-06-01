Украина и Польша хотят заключить договор относительно трудоустройства украинских заробитчан. Фото: РБК

https://racurs.ua/n139108-ukraina-i-polsha-hotyat-zakluchit-dogovor-otnositelno-trudoustroystva-ukrainskih-zarobitchan.html

Ракурс

Трудовая миграция в последние месяцы из-за пандемии коронавируса существенно сократилась. Закрытые границы не позволяют заробитчанам отправляться на заработки в другие страны. Страдают от этого не только украинские трудовые мигранты, но и страны, в которых они раньше работали. Страны Европы столкнулись с нехваткой рабочей силы.

Украина и Польша рассматривают возможность заключения договора, который бы регулировал вопросы, связанные с трудовой миграцией сезонных рабочих. Этот вопрос обсуждался во время сегодняшней встречи заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднаря с послом Польши в Украине Бартошем Цихоцким, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Страны имеют желание активизировать сотрудничество по всем направлениям после ослабления взаимодействия, которое наблюдалось в связи с пандемией коронавируса.

Было отмечено, что в последние дни наблюдается увеличение пограничного движения между странами, поэтому стороны будут работать над скорейшим восстановлением регулярного транспортного сообщения.

Кроме того, сторонами будут согласовываться вопросы упрощения процедур получения рабочих виз и пересечения общей границы гражданами.

Страны рассматривают возможность заключения соглашения в сфере трудоустройства сезонных рабочих, которое бы позволило урегулировать актуальные вопросы пребывания украинских заробитчан на территории Польши.

Как ранее писал «Ракурс», в Италии решили временно легализировать трудовых мигрантов, которые заняты в аграрном секторе или работают в домашнем хозяйстве.