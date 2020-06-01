Україна і Польща хочуть укласти договір щодо працевлаштування українських заробітчан. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n139108-ukrayina-i-polscha-hochut-uklasty-dogovir-schodo-pracevlashtuvannya-ukrayinskyh-zarobitchan.html

Ракурс

Трудова міграція останнім часом через пандемію коронавірусу істотно скоротилася. Закриті кордони не дозволяють заробітчанам їздити на заробітки до інших країни. Страждають від цього не тільки українські трудові мігранти, а й країни, у яких вони раніше працювали. Країни Європи зіткнулися з нестачею робочої сили.

Україна і Польща розглядають можливість укладення договору, який би регулював питання, пов’язані з трудовою міграцією сезонних робітників. Це питання обговорювалося під час сьогоднішньої зустрічі заступника міністра закордонних справ України Василя Боднаря з послом Польщі в Україні Бартошем Ціхоцьким, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Країни мають бажання активізувати співробітництво в усіх напрямках після ослаблення взаємодії, яка спостерігалася у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Було відзначено, що останніми днями спостерігається збільшення прикордонного руху між країнами, тому сторони працюватимуть над якнайшвидшим відновленням регулярного транспортного сполучення.

Крім того, сторонами будуть узгоджуватися питання спрощення процедур отримання робочих віз і перетину спільного кордону громадянами.

Країни розглядають можливість укладення угоди у сфері працевлаштування сезонних робітників, яка б дозволила врегулювати актуальні питання перебування українських заробітчан на території Польщі.

Як раніше писав «Ракурс», в Італії вирішили тимчасово легалізувати трудових мігрантів, які зайняті в аграрному секторі або працюють у домашньому господарстві.