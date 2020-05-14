Заробітчани в Італії. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n138192-italiya-vyrishyla-legalizuvaty-tysyachi-trudovyh-migrantiv-do-chogo-gotuvatysya-zarobitchanam.html

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В Італії тимчасово легалізують мігрантів. Це стосується робітників, які працюють у сільськогосподарському секторі чи у домашньому господарстві, не маючих дозволу на проживання.

Нові правила передбачають, що заробітчани можуть отримати дозвіл на проживання в країні на шість місяців, якщо вони працюють в агросекторі або є домашніми працівниками та в’їхали в Італію до 8 березня 2020 року. Із дозволом на проживання такі працівники отримають право жити та працювати в Італії легально, маючи доступ до державних послуг, включаючи охорону здоров’я. Відповідні нововведення 14 травня прийняв уряд Італії, повідомляє Corriere Della Sera.

Робітникам доведеться доводити, що вони досвідчені аграрії чи домашні працівники. Усі кандидати повинні подати свої заявки, які приймаються з 1 червня до 15 липня цього року. Запит на отримання документа може надійти як від працівника, так і від роботодавця.

Заробітчанин із дозволом на проживання, термін дії якого минув 31 жовтня 2019 року, може запросити тимчасовий дозвіл із терміном проживання на півроку. За це доведеться заплатити 160 євро.

Роботодавець подає запит на легалізацію працівника із зазначенням терміну трудового договору. За кожного працівника він повинен заплатити 400 євро, внески, податки та одноразову компенсацію.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що жодної заборони на виїзд сезонних робітників чи трудових мігрантів МЗС не ухвалювало. Наразі у міністерстві працюють над тим, щоб виїзд українців на роботу в інші країни під час пандемії коронавірусу відбувався з мінімальними ризиками для їхнього здоров’я і логістичними складнощами.