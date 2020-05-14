Заробитчане в Италии. Фото:

https://racurs.ua/n138192-italiya-reshila-legalizovat-tysyachi-trudovyh-migrantov-k-chemu-gotovitsya-zarobitchanam.html

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В Италии временно легализуют мигрантов. Это касается рабочих, работающих в сельскохозяйственном секторе или в домашнем хозяйстве, у которых нет вида на жительство.

Новые правила предусматривают, что работники могут получить разрешение на проживание в стране на шесть месяцев, если они работают в агросекторе или являются домашними работниками и въехали в Италию до 8 марта 2020 года. С разрешением на проживание такие работники получат право жить и работать в Италии легально, имея доступ к государственным услугам, включая здравоохранение. Соответствующие нововведения 14 мая приняло правительство Италии, сообщает Corriere Della Sera.

Рабочим придется доказывать, что они опытные аграрии или домашние работники. Все кандидаты должны подать свои заявки, которые принимаются с 1 июня до 15 июля этого года. Запрос на получение документа может поступить как от работника, так и от работодателя.

Работник с видом на жительство, срок действия которого истек 31 октября 2019 года, может запросить временное разрешение со сроком проживания на полгода. За это придется заплатить 160 евро.

Работодатель подает запрос на легализацию работника с указанием срока трудового договора. За каждого работника он должен заплатить 400 евро, взносы, налоги и одноразовую компенсацию.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что никакого запрета на выезд сезонных рабочих или трудовых мигрантов МИД не принимал. Сейчас в министерстве работают над тем, чтобы выезд украинцев на работу в другие страны во время пандемии коронавируса проходил с минимальными рисками для их здоровья и логистическими сложностями.