Народне свято Тимофія Городника. Фото: viemusei.ru

https://racurs.ua/ua/n139107-zavtra-narodne-svyato-tymofiya-gorodnyka.html

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2 червня відзначається народне свято Тимофія Городника. За старим стилем це свято відзначалося 20 травня. У церковному календарі це день вшанування святого Тимофія. У народі Тимофія прозвали Городником, тому що свято відзначається у період активних робіт на городі.

Цього дня на Русі молилися святому Тимофію про гарний врожай.

У північних регіонах Київської Русі цього дня було висаджували огірки. Господиня мала встати рано вранці і піти на город, та так, щоб її ніхто не бачив. Першу грядку огірків слід засівати швидко і у повній тиші. Не можна було нікому зізнаватися, що саме господиня робить у городі, щоб огірки не наврочили. Грядки з огірками намагалися не виполювати, щоб трава закривала рослини від чужих очей.

У південних регіонах Київської Русі цього дня господині вже шукали перший огірочок на своїх грядках. Як тільки перший огірок наливався соком, його зривали і закопували на початку грядки. Цей ритуал проводили для того, щоб урожай огірків був гарним.

Якщо цього дня господині помічали, що пагони огірків починали жовтіти і в’янути, то вважалося, що грядку наврочили заздрісні сусіди. Щоб зняти наврочення огірки обприскували святою водою.

Народні прикмети: