Завтра народне свято Тимофія Городникаhttps://racurs.ua/ua/n139107-zavtra-narodne-svyato-tymofiya-gorodnyka.htmlРакурс
2 червня відзначається народне свято Тимофія Городника. За старим стилем це свято відзначалося 20 травня. У церковному календарі це день вшанування святого Тимофія. У народі Тимофія прозвали Городником, тому що свято відзначається у період активних робіт на городі.
Цього дня на Русі молилися святому Тимофію про гарний врожай.
У північних регіонах Київської Русі цього дня було висаджували огірки. Господиня мала встати рано вранці і піти на город, та так, щоб її ніхто не бачив. Першу грядку огірків слід засівати швидко і у повній тиші. Не можна було нікому зізнаватися, що саме господиня робить у городі, щоб огірки не наврочили. Грядки з огірками намагалися не виполювати, щоб трава закривала рослини від чужих очей.
У південних регіонах Київської Русі цього дня господині вже шукали перший огірочок на своїх грядках. Як тільки перший огірок наливався соком, його зривали і закопували на початку грядки. Цей ритуал проводили для того, щоб урожай огірків був гарним.
Якщо цього дня господині помічали, що пагони огірків починали жовтіти і в’янути, то вважалося, що грядку наврочили заздрісні сусіди. Щоб зняти наврочення огірки обприскували святою водою.
Народні прикмети:
- як довго цього дня йде дощ, стільки ж протримається сонячна погода влітку;
- якщо на Тимофія Городника злива, значить, через шість місяців того ж числа буде сильний снігопад;
- якщо 2 червня сонце зійде у ясному небі, то багатого врожаю огірків не буде, а от якщо в хмарному, то огірків буде дуже багато;
- на ялинці багато шишок — буде гарний врожай агрусу і огірків;
- вважалося добрим знаком, якщо під час висіву огірків дзвінко співає півень, а особливо добре, якщо він прокричить не менше трьох разів;
- якщо цього дня жаби хором розквакались, то вони неодмінно наквакають гарний врожай огірків;
- якщо бджоли починають жалити людей без приводу, то наближається негода з великою зливою.