Мирослав Скорик. Фото: m.day.kyiv.ua

https://racurs.ua/ua/n139106-pishov-iz-jyttya-ukrayinskyy-kompozytor-myroslav-skoryk.html

Ракурс

Помер український композитор Мирослав Михайлович Скорик. Композитор помер сьогодні, 1 червня, на 82-му році життя.

Про смерть Скорика повідомив головний режисер Національної опери України Анатолій Солов’яненко в Facebook.

Президент України Володимир Зеленський у Facebook заявив, що сьогодні Україна втратила генія нашого часу.

Скорик у 2008 році був удостоєний звання Героя України за видатні особисті заслуги перед державою у розвитку національного музичного мистецтва, багаторічну плідну композиторську, педагогічну і громадську діяльність.

Він також був народним артистом України, лауреатом премії імені Т. Г. Шевченка, кандидатом мистецтвознавства і співголовою Союзу композиторів України у 2006−2010 роках.

Народився Скорик 13 липня 1938 року у Львові. Закінчив Львівську державну консерваторію імені М. В. Лисенка. Потім стажувався в аспірантурі при Московській консерваторії, отримав науковий ступінь кандидата мистецтвознавства.

У 1964 році написав музику до кінострічки Сергія Параджанова «Тіні забутих предків».

Займався викладацькою діяльністю у Львівській та Київській консерваторіях. У квітні 2011 року був призначений на посаду художнього керівника Київської опери і пропрацював на ній до 2016 року.

Як раніше писав «Ракурс», 4 квітня пішов із життя український вчений, колишній міністр освіти і науки України Іван Вакарчук.