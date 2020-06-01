Зґвалтування в Кагарлику: до відповідальності можуть притягнути нових підозрюваних

Зґвалтування в Кагарлику. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n139105-z-valtuvannya-v-kagarlyku-do-vidpovidalnosti-mojut-prytyagnuty-novyh-pidozruvanyh.html

Ракурс

Зґвалтування в Кагарлику дівчини співробітниками правоохоронних органів прямо в поліцейській дільниці стало причиною для початку службового розслідування. Правоохоронці перевіряють усіх посадових осіб Кагарлицького відділення поліції, які могли бути причетними до зґвалтування і допитів.

Йдеться як про керівника поліції, так і про можливих свідків злочину серед поліцейських. Про це розповів журналістам голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський після засідання комітету, яке проходило у закритому режимі, пише «РБК-Україна».

Нардеп заявив, що наразі усіх посадових осіб відділення поліції, включаючи керівника, перевіряють на відповідність їхніх дій службовим обов’язкам.

З’ясовується питання, чи знав керівник відділення поліції про те, що його підлеглі проводять допити з використанням незаконних методів.

Також до відповідальності можуть бути притягнуті поліцейські, які були свідками злочину, але не зупинили своїх колег. На думку нардепа, такі дії поліцейських можна розцінювати, як покривання тяжкого злочину.

Як раніше писав «Ракурс», у результаті службового розслідування було перевірено 19 співробітників Кагарлицького відділення поліції. Після перевірки десятьох співробітників звільнено.