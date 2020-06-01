Изнасилование в Кагарлыке: к ответственности могут привлечь новых подозреваемых

Изнасилование в Кагарлыке. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n139105-iznasilovanie-v-kagarlyke-k-otvetstvennosti-mogut-privlech-novyh-podozrevaemyh.html

Ракурс

Изнасилование в Кагарлыке девушки сотрудниками правоохранительных органов прямо в полицейском участке стало причиной для начала служебного расследования. Правоохранители проверяют всех должностных лиц Кагарлыкского отделения полиции, которые могли быть причастны к изнасилованию и допросам.

Речь идет как о руководителе полиции, так и о вероятных свидетелях преступления среди полицейских. Об этом рассказал журналистам глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский после заседания комитета, которое проходило в закрытом режиме, пишет «РБК-Украина».

Нардеп заявил, что в настоящее время всех должностных лиц отделения полиции, включая руководителя, проверяют на соответствие их действий служебным обязанностям.

Выясняется вопрос, знал ли руководитель отделения полиции о том, что его подчиненные проводят допросы с использованием незаконных методов.

Также к ответственности могут быть привлечены полицейские, которые были свидетелями преступления, но не остановили своих коллег. По мнению нардепа, такие действия полицейских можно расценивать, как покрывание тяжкого преступления.

Как ранее писал «Ракурс», в результате служебного расследования были проверены 19 сотрудников Кагарлыкского отделения полиции. После проверки десятерых сотрудников уволили.