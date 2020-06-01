Завтра народный праздник Тимофея Грядочникаhttps://racurs.ua/n139107-zavtra-narodnyy-prazdnik-timofeya-gryadochnika.htmlРакурс
2 июня отмечается народный праздник Тимофея Грядочника. По старому стилю этот праздник отмечался 20 мая. В церковном календаре это день почтения святого Тимофея. В народе его прозвали Грядочником, потому что он отмечается в период активных работ в огороде.
В этот день на Руси молились святому Тимофею о хорошем урожае.
В северных регионах Киевской Руси в этот день было принято сажать огурцы. Хозяйка должна была встать рано утром и пойти на огород, да так, чтобы ее никто не видел. Первую грядку огурцов следовало засевать быстро и в полной тишине. Нельзя было никому признаваться, что именно хозяйка делает в огороде, чтобы огурцы не сглазили. Грядки с огурцами старались не выпалывать, чтобы трава закрывала растения от чужих глаз.
В южных регионах Киевской Руси в этот день хозяйки уже искали первый огурчик на своих грядках. Как только первый огурец наливался соком, его срывали и закапывали в начале грядки. Этот ритуал проводили для того, чтобы урожай огурцов был хорошим.
Если в этот день хозяйки замечали, что побеги огурцов начинали желтеть и вянуть, то считалось, что грядку сглазили завистливые соседи. Чтобы снять сглаз огурцы опрыскивали святой водой.
Народные приметы:
- как долго в этот день идет дождь, столько же продержится солнечная погода летом;
- если на Тимофея Грядочника льет ливень, значит, через шесть месяцев того же числа будет сильный снегопад;
- если 2 июня солнце взойдет в ясном небе, то богатого урожая огурцов не будет, а вот если в тучках, то огурцов будет очень много;
- на ели много шишек — к изобилию крыжовника и огурцов;
- считалось добрым знаком, если во время посадки огурцов звонко поет петух, а особенно хорошо, если он прокричит не менее трех раз;
- если в этот день лягушки хором расквакались, то они непременно наквакают большой урожай огурцов;
- если пчелы начинают жалить людей без повода, то приближается непогода с сильным ливнем.