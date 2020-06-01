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Ракурс
Народный праздник Тимофея Грядочника. Фото: viemusei.ru

Завтра народный праздник Тимофея Грядочника

1 июн 2020, 23:05
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2 июня отмечается народный праздник Тимофея Грядочника. По старому стилю этот праздник отмечался 20 мая. В церковном календаре это день почтения святого Тимофея. В народе его прозвали Грядочником, потому что он отмечается в период активных работ в огороде.

В этот день на Руси молились святому Тимофею о хорошем урожае.

В северных регионах Киевской Руси в этот день было принято сажать огурцы. Хозяйка должна была встать рано утром и пойти на огород, да так, чтобы ее никто не видел. Первую грядку огурцов следовало засевать быстро и в полной тишине. Нельзя было никому признаваться, что именно хозяйка делает в огороде, чтобы огурцы не сглазили. Грядки с огурцами старались не выпалывать, чтобы трава закрывала растения от чужих глаз.

В южных регионах Киевской Руси в этот день хозяйки уже искали первый огурчик на своих грядках. Как только первый огурец наливался соком, его срывали и закапывали в начале грядки. Этот ритуал проводили для того, чтобы урожай огурцов был хорошим.

Если в этот день хозяйки замечали, что побеги огурцов начинали желтеть и вянуть, то считалось, что грядку сглазили завистливые соседи. Чтобы снять сглаз огурцы опрыскивали святой водой.



Народные приметы:

  • как долго в этот день идет дождь, столько же продержится солнечная погода летом;
  • если на Тимофея Грядочника льет ливень, значит, через шесть месяцев того же числа будет сильный снегопад;
  • если 2 июня солнце взойдет в ясном небе, то богатого урожая огурцов не будет, а вот если в тучках, то огурцов будет очень много;
  • на ели много шишек — к изобилию крыжовника и огурцов;
  • считалось добрым знаком, если во время посадки огурцов звонко поет петух, а особенно хорошо, если он прокричит не менее трех раз;
  • если в этот день лягушки хором расквакались, то они непременно наквакают большой урожай огурцов;
  • если пчелы начинают жалить людей без повода, то приближается непогода с сильным ливнем.

Источник: Ракурс


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