Народный праздник Тимофея Грядочника. Фото: viemusei.ru

https://racurs.ua/n139107-zavtra-narodnyy-prazdnik-timofeya-gryadochnika.html

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2 июня отмечается народный праздник Тимофея Грядочника. По старому стилю этот праздник отмечался 20 мая. В церковном календаре это день почтения святого Тимофея. В народе его прозвали Грядочником, потому что он отмечается в период активных работ в огороде.

В этот день на Руси молились святому Тимофею о хорошем урожае.

В северных регионах Киевской Руси в этот день было принято сажать огурцы. Хозяйка должна была встать рано утром и пойти на огород, да так, чтобы ее никто не видел. Первую грядку огурцов следовало засевать быстро и в полной тишине. Нельзя было никому признаваться, что именно хозяйка делает в огороде, чтобы огурцы не сглазили. Грядки с огурцами старались не выпалывать, чтобы трава закрывала растения от чужих глаз.

В южных регионах Киевской Руси в этот день хозяйки уже искали первый огурчик на своих грядках. Как только первый огурец наливался соком, его срывали и закапывали в начале грядки. Этот ритуал проводили для того, чтобы урожай огурцов был хорошим.

Если в этот день хозяйки замечали, что побеги огурцов начинали желтеть и вянуть, то считалось, что грядку сглазили завистливые соседи. Чтобы снять сглаз огурцы опрыскивали святой водой.

Народные приметы: