Коронавирус в Киеве. Фото: Фейсбук Виталия Кличко

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Коронавирус в Киеве диагностирован у 3 тыс. 71 человека. За сутки инфицирование подтвердили еще у 28 киевлян, из них пятеро — медики. 11 новых больных госпитализировали в больницы.

Заболели 11 женщин в возрасте от 21 до 63 лет и 15 мужчин от 29 до 80 лет. Кроме того, инфицирование подтвердили у двух девочек 2 и 5 лет. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

За сутки зафиксирован один летальный случай, за весь период пандемии от коронавируса умерли 69 киевлян. В то же время выздоровели еще 64 пациента, а в целом COVID-19 преодолели 718 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки зафиксировали в Днепровском районе — восемь. В Деснянском и Святошинском районах — по четыре, в Оболонском и Дарницком — по три случая. Сейчас больше всего больных в Киеве в Дарницком и Печерском районах — 596 и 438 инфицированных соответственно.

Напомним, вчера вспышку коронавируса зафиксировали в Свято-Вознесенском Фроловском женском монастыре. За сутки там обнаружили 22 больных коронавирусом, в целом инфицирование подтвердили у 26 монахинь. Восемь из них были госпитализированы в больницы.