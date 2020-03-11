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Обшуки в Криму. Фото: «Кримська солідарність»

Зробили все, що змогли: у Зеленського на обшуки у Криму відреагували «підтримкою»

11 бер 2020, 10:05
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Обшуки в Криму, які окупанти влаштували вранці 11 березня в Бахчисараї в будинках декількох кримських татар, тривають. Окупанти вдерлися до будинків сімох представників корінного народу півострова, деяких з них затримали та відвезли на допити.

У представництві президента Володимира Зеленського в Автономній республіці Крим на ці незаконні дії окупантів відреагували «підтримкою». Там дії силовиків назвали «свавіллям окупантів» і пообіцяли задокументувати ці події. Про це повідомляє прес-служба представництва на своїй сторінці в Facebook.

Також у Зеленського пообіцяли, що про нові випадки порушення прав людини в окупованому Криму розкажуть міжнародним партнерам. Окрім того, влада України зробить «все можливе», щоб винні в цих порушеннях були покарані.

Як повідомлялося, окупанти проводять так звані слідчі дії в семи будинках кримських татар в Бахчисараї. Серед них є кримськотатарські активісти організації «Кримська солідарність», яка висвітлює суди над кримськими татарами. На місці подій присутня велика кількість силовиків. Декількох кримських татар після обшуків затримали.


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