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Долар та євро подорожчали в Україні. Фото: flickr.com

Курс валют: долар та євро різко подорожчали (ІФОГРАФІКА)

11 бер 2020, 10:02
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Офіційний курс гривні до американського долара та євро встановив Національний банк України.

У середу, 11 березня, гривня продовжила дешевшати до іноземної валюти. Офіційний курс долара до гривні різко зріс до 25 грн 31 коп. за 1 дол. Про це свідчать дані, опубліковані сьогодні на веб-сторінці НБУ.

Дорожчає в ціні й валюта Європейського Союзу. Наразі 1 євро в Україні коштує 28 грн 79 коп. Щодо польського злотого, то він коштує 6 грн 66 коп.

У Національному банку заявляли, що пов’язують поточні хвилювання на валютному ринку України з впливом короткочасних психологічних факторів і заявляють про готовність підтримувати стабільність гривні з використанням міжнародних резервів.

Інфографіка: НБУ

Інфографіка: НБУ

Нагадаємо, Нацбанк 10 березня до обіду продав 250 млн дол. на міжбанківському ринку, аби згладити курсові коливання. Причому вчора уранці НБУ продав за перші півгодини торгів 150 млн.

Джерело: Ракурс


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