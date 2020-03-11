Долар та євро подорожчали в Україні. Фото: flickr.com

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Офіційний курс гривні до американського долара та євро встановив Національний банк України.

У середу, 11 березня, гривня продовжила дешевшати до іноземної валюти. Офіційний курс долара до гривні різко зріс до 25 грн 31 коп. за 1 дол. Про це свідчать дані, опубліковані сьогодні на веб-сторінці НБУ.

Дорожчає в ціні й валюта Європейського Союзу. Наразі 1 євро в Україні коштує 28 грн 79 коп. Щодо польського злотого, то він коштує 6 грн 66 коп.

У Національному банку заявляли, що пов’язують поточні хвилювання на валютному ринку України з впливом короткочасних психологічних факторів і заявляють про готовність підтримувати стабільність гривні з використанням міжнародних резервів.

Нагадаємо, Нацбанк 10 березня до обіду продав 250 млн дол. на міжбанківському ринку, аби згладити курсові коливання. Причому вчора уранці НБУ продав за перші півгодини торгів 150 млн.