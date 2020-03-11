Доллар и евро подорожали в Украине. Фото: flickr.com

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Ракурс

Официальный курс гривны к американскому доллару и евро установил Национальный банк Украины.

В среду, 11 марта, гривна продолжила дешеветь к иностранной валюте. Официальный курс доллара к гривне резко вырос до 25 грн 31 коп. за 1 долл. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня на веб-странице НБУ.

Дорожает в цене и валюта Европейского Союза. Сейчас 1 евро в Украине стоит 28 грн 79 коп. Относительно польского злотого, то он стоит 6 грн 66 коп.

В Национальном банке заявляли, что связывают текущие волнения на валютном рынке Украины с воздействием кратковременных психологических факторов и заявляют о готовности поддерживать стабильность гривны с использованием международных резервов.

Напомним, Нацбанк 10 марта до обеда продал 250 млн долл. на межбанковском рынке, чтобы сгладить курсовые колебания. Причем вчера утром НБУ продал за первые полчаса торгов 150 млн.