Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Доллар и евро подорожали в Украине. Фото: flickr.com

Курс валют: доллар и евро резко подорожали (ИФОГРАФИКА)

11 мар 2020, 10:02
999

Официальный курс гривны к американскому доллару и евро установил Национальный банк Украины.

В среду, 11 марта, гривна продолжила дешеветь к иностранной валюте. Официальный курс доллара к гривне резко вырос до 25 грн 31 коп. за 1 долл. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня на веб-странице НБУ.

Дорожает в цене и валюта Европейского Союза. Сейчас 1 евро в Украине стоит 28 грн 79 коп. Относительно польского злотого, то он стоит 6 грн 66 коп.

В Национальном банке заявляли, что связывают текущие волнения на валютном рынке Украины с воздействием кратковременных психологических факторов и заявляют о готовности поддерживать стабильность гривны с использованием международных резервов.

Инфографика: НБУ

Инфографика: НБУ

Напомним, Нацбанк 10 марта до обеда продал 250 млн долл. на межбанковском рынке, чтобы сгладить курсовые колебания. Причем вчера утром НБУ продал за первые полчаса торгов 150 млн.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше