В Эстонии заявили о начале экономического кризиса. Фото: GoldenFront

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Экономический кризис начался в Эстонии. Об этом заявил министр финансов страны Мартин Хельме 11 марта.

По его словам, балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Падение внутренней экономики произошло в течение двух месяцев, а сейчас главная задача страны — свести к минимуму последствия кризиса. Об этом пишет национальная телерадиовещательная компания Эстонии ERR.

Министр финансов добавил, что такого резкого падения не было с 2008 года. Сейчас страна будет пытаться свести негативные последствия к минимуму, однако «планирование наперед практически невозможно из-за непредсказуемо меняющейся ситуации».

Хельме отметил, что все произошло в течение двух месяцев, в европейском контексте — двух недель, поэтому нет возможности прогнозировать на длительный срок, что будет дальше.

Министр добавил, что в каждом кризисе есть и что-то положительное. Например, бюджетные правила еврозоны, которые мешают Эстонии брать кредиты, допускают исключения в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, правительство не намерено реагировать на кризис урезанием бюджетных расходов. По его словам, западные страны в настоящее время оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.

Напомним, фондовый рынок США рухнул после того, как цены на нефть утром 9 марта упали на 31%. 10 марта НБУ продал 250 млн долл., чтобы сбить ажиотаж на рынке. Регулятор вышел на торги с курсом 25,20 грн, но впоследствии поднял котировки к 25,25 грн, потом — к 25,30 грн, а последние продажи проводил и по 25,35.