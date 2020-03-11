В Естонії заявили про початок економічної кризи. Фото: GoldenFront

https://racurs.ua/ua/n134964-v-estoniyi-zayavyly-pro-pochatok-ekonomichnoyi-kryzy.html

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Економічна криза почалася в Естонії. Про це заявив міністр фінансів країни Мартін Хельме 11 березня.

За його словами, баланси підприємств різко скоротяться, а банки почнуть відкликати кредити або вимагати додаткове забезпечення. Падіння внутрішньої економіки відбулося протягом двох місяців, а зараз головне завдання країни — звести до мінімуму наслідки кризи. Про це пише національна телерадіомовна компанія Естонії ERR.

Міністр фінансів додав, що такого різкого падіння не було з 2008 року. Зараз країна намагатиметься звести негативні наслідки до мінімуму, проте «планування наперед практично неможливо через непередбачувано мінливу ​​ситуацію».

Хельме зазначив, що все сталося протягом двох місяців, в європейському контексті — двох тижнів, тому немає можливості прогнозувати на тривалий термін, що буде далі.

Міністр додав, що в кожній кризі є і щось позитивне. Наприклад, бюджетні правила єврозони, які заважають Естонії брати кредити, допускають виключення в надзвичайних ситуаціях. Окрім того, уряд не має наміру реагувати на кризу урізанням бюджетних витрат. За його словами, західні країни наразі виявилися в значно складнішій ситуації, ніж під час кризи 2008 року.

Нагадаємо, фондовий ринок США впав після того, як ціни на нафту вранці 9 березня впали на 31%. 10 березня НБУ продав 250 млн дол., щоб збити ажіотаж на ринку. Регулятор вийшов на торги з курсом 25,20 грн, але згодом підняв котирування до 25,25 грн, потім — до 25,30 грн, а останні продажі проводив і по 25,35.