Обыски в Крыму. Фото: «Крымская солидарность»

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Обыски в Крыму, которые оккупанты устроили утром 11 марта в Бахчисарае в домах нескольких крымских татар, продолжаются. Оккупанты нагрянули в дома семерых представителей коренного народа полуострова, некоторых из них задержали и увезли на допросы.

В представительстве президента Владимира Зеленского в Автономной республике Крым на данные незаконные действия оккупантов отреагировали «поддержкой». Там действия силовиков назвали «произволом оккупантов» и пообещали задокументировать данные события. Об этом сообщает пресс-служба представительства на своей странице в Facebook.

Также у Зеленского пообещали, что о новых случаях нарушения прав человека в оккупированном Крыму расскажут международным партнерам. Кроме того, власть Украины сделает «все возможное», чтобы виновные в этих нарушениях понесли наказание.

Как сообщалось, оккупанты проводят так называемые следственные действия в семи домах крымских татар в Бахчисарае. Среди них есть крымскотатарские активисты организации «Крымская солидарность», которая освещает суды над крымскими татарами. На месте событий присутствует большое количество силовиков. Нескольких крымских татар после обысков задержали.