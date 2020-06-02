Оккупанты в Крыму ворвались с обысками в дом крымских татар (ФОТО)

Обыски в Крыму. Фото: «Крымская солидарность» в Facebook

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Обыски в оккупированном Крыму снова устроили представители силовых структур страны-агрессора.

Сегодня в 8.00 оккупанты ворвались в дом крымских татар в селе Курское Белогорского района. Возле дома находятся бойцы Росгвардии и ОМОНа. Об этом 2 июня сообщает общественное объединение «Крымская солидарность» на своей странице в Facebook.

В доме проживает 65-летняя Шейде Асанова 1955 год рождения. Причины обыска неизвестны. Оккупанты отказываются комментировать ситуацию.

Впоследствии российские силовики покинули домовладение. Известно, что обыски проводила Федеральная служба безопасности РФ.

Напомним, в марте обыски в оккупированном Крыму завершились задержанием четырех крымских татар. В частности, после проведения «следственных действий» в Бахчисарае задержали журналиста телеканала ATR Сейтумера Сейтумерова и журналиста инициативы «Крымская солидарность» Амета Сулейманова.