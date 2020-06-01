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Ракурс
В Харькове с 19 этажа выпала женщина с ребенком. Фото: Nikopolnews

В Харькове мать и шестимесячный ребенок выпали с 19 этажа (ФОТО, ВИДЕО)

1 июн 2020, 21:03
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В Харькове сегодня случилась трагедия. 42-летняя женщина вместе со своим шестимесячным сыном выпали с 19 этажа жилого дома, расположенного на улице Культуры. Мать и сын погибли на месте.

Трагедия произошла в 6.15 утра. 53-летний муж погибшей женщины в это время находился дома, сообщает «Суспильне», ссылаясь на слова пресс-секретаря Шевченковского отдела полиции Харькова Инессы Снытко.

На данный момент полицейские не обнаружили предсмертной записки женщины. Правоохранители прорабатывают несколько версий гибели матери и ребенка.

В Харькове с 19 этажа выпала женщина с ребенком. Фото: Facebook

В полиции заявляют, что на трупах не было обнаружено следов насильственной смерти. Муж погибшей утверждает, что о смерти жены узнал от полицейских, которые пришли в квартиру. Мужчина полагает, что в момент трагедии он еще спал.



Полицейские открыли два уголовных производства. По факту гибели ребенка открыто уголовное производство по статье «умышленное убийство», по факту смерти женщины — по статье «самоубийство».

Как ранее писал «Ракурс», в Одессе с 13 этажа 16-этажного дома выпал депутат, возглавлявший земельную комиссию Фонтанского сельсовета Лиманского района Одесской области. Мужчина погиб.


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