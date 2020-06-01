Автофиксация нарушений ПДД. Фото: Наш Киев

https://racurs.ua/n139103-avakov-ozvuchil-pervye-rezultaty-raboty-sistemy-avtofiksacii-narusheniy-pdd-infografika.html

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Нарушение ПДД на украинских дорогах можно наблюдать повсеместно, зачастую лихачества водителей заканчиваются авариями. С сегодняшнего дня в Украине запущена система автофиксации нарушений правил дорожного движения и министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал статистику первых часов работы этой системы.

Об этом Аваков сообщил в Twitter.

Только в Киеве за 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД было зафиксировано 35 тыс. 762 события, из которых уже обработано 5 тыс. 620 случаев.

Самым злостным нарушителем скоростного режима стал водитель автомобиля Mercedes, который двигался со скоростью 208 км/ч.

Также очень торопился водитель автомобиля BMW, который проехал три камеры подряд со скоростью 200 км/ч. Теперь нарушитель получит сразу три штрафа.