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Ракурс
Автофіксація порушень ПДР. Фото: Наш Київ

Аваков озвучив перші результати роботи системи автофіксації порушень ПДР (ІНФОГРАФІКА)

1 чер 2020, 20:08
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Порушення ПДР на українських дорогах можна спостерігати постійно, часто такі порушення закінчуються аваріями. Сьогодні в Україні запущена система автофіксації порушень правил дорожнього руху і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив статистику перших годин роботи цієї системи.

Про це Аваков повідомив у Twitter.

Аваков озвучив перші результати роботи системи автофіксації порушень ПДР. Фото: TwitterТільки в Києві за 17 годин роботи системи автофіксації порушень ПДР було зафіксовано 35 тис. 762 події, із яких вже оброблено 5 тис. 620 випадків.



Найбільш злісним порушником швидкісного режиму став водій автомобіля Mercedes, який рухався зі швидкістю 208 км/год.

Також дуже поспішав водій автомобіля BMW, який проїхав три камери поспіль зі швидкістю 200 км/год. Тепер порушник отримає відразу три штрафи.

Джерело: Ракурс


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