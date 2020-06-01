Автофіксація порушень ПДР. Фото: Наш Київ

https://racurs.ua/ua/n139103-avakov-ozvuchyv-pershi-rezultaty-roboty-systemy-avtofiksaciyi-porushen-pdr-infografika.html

Ракурс

Порушення ПДР на українських дорогах можна спостерігати постійно, часто такі порушення закінчуються аваріями. Сьогодні в Україні запущена система автофіксації порушень правил дорожнього руху і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив статистику перших годин роботи цієї системи.

Про це Аваков повідомив у Twitter.

Тільки в Києві за 17 годин роботи системи автофіксації порушень ПДР було зафіксовано 35 тис. 762 події, із яких вже оброблено 5 тис. 620 випадків.

Найбільш злісним порушником швидкісного режиму став водій автомобіля Mercedes, який рухався зі швидкістю 208 км/год.

Також дуже поспішав водій автомобіля BMW, який проїхав три камери поспіль зі швидкістю 200 км/год. Тепер порушник отримає відразу три штрафи.