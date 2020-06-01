У Харкові з 19 поверху випала жінка з дитиною. Фото: Nikopolnews

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Ракурс

У Харкові сьогодні сталася трагедія. 42-річна жінка разом зі своїм шестимісячним сином випали з 19 поверху житлового будинку, розташованого на вулиці Культури. Мати і син загинули на місці.

Трагедія сталася о 6.15 ранку. 53-річний чоловік загиблої жінки у цей час перебував вдома, повідомляє «Суспільне», посилаючись на слова прес-секретаря Шевченківського відділу поліції Харкова Інеси Снитко.

Наразі поліцейські не виявили передсмертної записки жінки. Правоохоронці опрацьовують декілька версій загибелі матері і дитини.

У поліції заявляють, що на трупах не було виявлено слідів насильницької смерті. Чоловік загиблої стверджує, що про смерть дружини дізнався від поліцейських, які прийшли у квартиру. Чоловік вважає, що у момент трагедії він ще спав.

Поліцейські відкрили два кримінальних провадження. За фактом загибелі дитини відкрито кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство», за фактом смерті жінки — за статтею «самогубство».

Як раніше писав «Ракурс», в Одесі з 13 поверху 16-поверхового будинку випав депутат, який очолював земельну комісію Фонтанської сільради Лиманського району Одеської області. Чоловік загинув.